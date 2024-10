Mögliche Bärensichtung im Ostallgäu: Behörden prüfen Sichtung und mahnen zur Vorsicht

Im Landkreis Ostallgäu ist möglicherweise ein Bär gesichtet worden. Soldaten meldeten dem Landratsamt die mögliche Sichtung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im südöstlichen Landkreis.









Eine Überprüfung des Ortes und der Umgebung auf Bärenhinweise (Trittsiegel, Losung, Spuren) durch das Netzwerk Große Beutegreifer wurde eingeleitet. Bilder des Tieres liegen nicht vor.





Landesamt mahnt Nutztierhalter und Bevölkerung zu Vorsicht





Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Nutztierhaltern im Gebiet wird empfohlen, ihre Tiere nachts einzustallen und Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Bevölkerung vor Ort wird gebeten, die Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren zu beachten und bei Aktivitäten in der Natur aufmerksam und vorsichtig zu sein.



So weist das Landesamt beispielsweise darauf hin, bei Wanderungen darauf zu achten, keine Essensreste oder Abfälle in der Natur zurückzulassen, um keine Tiere anzulocken. Weitere Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren sind auf den Internetseiten des LfU zu finden.

