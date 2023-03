Feuerwehr - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Brand auf der Terrasse eines Hauses in Unterfranken hat einen Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich verursacht. Die Möbel und Überdachung der Außenterrasse hatten am Freitag Feuer gefangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flammen breiteten sich dann auf die Fassade und den Dachstuhl des Wohnhauses in Werneck (Landkreis Schweinfurt) aus. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers blieb zunächst unklar. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:230304-99-827935/2