Moderator Max Schmidt sucht nach Glück und Zeit

Der Schauspieler und Moderator Max Schmidt erkundet in einer neuen Serie im BR Fernsehen die Befindlichkeiten der Menschen in Bayern. Bei seiner Reise durch das Land lasse er sich ihre Definition von Glück, Abenteuer, Miteinander und Zeit erzählen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch in München mit. „Der Schmidt Max auf der Suche“ nennt sich das Format, das ab Freitag in der ARD Mediathek zu sehen ist und ab Montag um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

Schmidt ist auch aus den Krimis rund um den Dorfpolizisten Eberhofer bekannt, darunter „Rehragout-Rendezvous“. Der 56-Jährige spielt in der Filmreihe den Kneipenwirt Wolfi. In seiner neuen Sendung geht es in der ersten Folge „Glück“ unter anderem nach Regensburg, Fürth und Bad Aibling. Stationen weiterer Folgen sind etwa Bamberg, Augsburg, das Allgäu und Nürnberg.

