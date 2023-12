Model Adriana Lima ist so glücklich wie noch nie

Model Adriana Lima schenkt den jüngsten Online-Kritiken über ihr Aussehen keine Beachtung. „Ehrlich gesagt, bin ich so glücklich wie noch nie und fühle mich wunderbar in meiner Haut“, sagte die 42-Jährige am Montagabend beim Mon Chéri Barbara Tag in München. „Wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man automatisch einen großen Druck, auf eine bestimmte Weise auszusehen.“ In jüngster Zeit habe sie aber eine Veränderung in der Mode- und Entertainmentbranche bemerkt: „Es werden verschiedene Kulturen, unterschiedliche Körperformen und Frauen in allen Phasen ihres Lebens akzeptiert. Das ist sehr ermutigend“, sagte Lima bei der Spendengala.

