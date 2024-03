Mobiles Heizgerät in Wohnung: Mutter und Sohn in Klinik

Ein mobiles Heizgerät in der Wohnung hat in Vilshofen an der Donau (Kreis Passau) zu einer gefährlichen Situation für eine Mutter und ihren 20-jährigen Sohn geführt. Die 57-Jährige klagte am Abend über Atembeschwerden und rief das Bayerische Rote Kreuz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Betreten der geschlossenen Wohnung löste das Kohlenmonoxid-Warngerät der Einsatzkräfte aus. Die Bewohner wurden nach den Angaben umgehend ins Freie gebracht.

Laut Feuerwehr könnte das mobile Heizgerät Ursache für den mutmaßlichen Gasaustritt gewesen sein. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung am Montagabend. Mutter und Sohn wurden zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ruft zur Vorsicht bei der Benutzung von mobilen Gas-Heizgeräten in geschlossenen Räumen auf. Bei zu wenig Sauerstoff würde das Propangas unvollständig verbrennen, hieß es. So könne sich das lebensgefährliche Kohlenstoffmonoxid bilden.

