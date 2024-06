Am Kloster Weltenburg bei Kelheim ist vorsorglich ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut worden. Der Pegelstand der Donau steige immer weiter an, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Prognosen zufolge werde er bis Sonntag oder Montag die Marke von sechs bis sieben Metern erreichen. Wegen der Flutgefahr habe man am Samstagmorgen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, so der Sprecher weiter.

© dpa-infocom, dpa:240601-99-237478/2