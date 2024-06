Mix aus Sonne und Wolken folgt auf Dauerregen in Bayern

Sonnenaufgang im Alpenvorland - Die aufgehende Sonne färbt die Wolken über den Bergen in verschiedene Rottöne. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Mix aus Sonne und Wolken folgt auf den Dauerregen der vergangenen Tage in Bayern. Lediglich an den Alpen bleibt ein geringes Risiko für Gewitter mit Starkregen am Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Freistaat soll es am Dienstagmorgen stark bewölkt sein, aber im Tagesverlauf soll die Sonne hinzukommen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 20 bis 25 Grad. Alle Unwetterwarnungen für Bayern wurden aufgehoben. Die Hochwasserlage bleibt allerdings trotzdem angespannt - besonders entlang der Donau.

