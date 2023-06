Mittelfeldspieler Starke wechselt aus Oldenburg zu 1860

Manfred Starke - Starke wechselt zu 1860 München. - Foto: Soeren Stache/dpa

Der TSV 1860 München verpflichtet Manfred Starke vom VfB Oldenburg. Den Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers gab der Fußball-Drittligist am Mittwoch bekannt. Starke spielte zuvor für Hansa Rostock, Carl Zeiss Jena, den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Zwickau. In der abgelaufenen Saison war der in Namibia geborene Fußballer für den VfB Oldenburg in 36 Spielen der 3. Liga aktiv. Für die Niedersachsen konnte er sechs Tore erzielen sowie vier weitere vorbereiten, er traf auch beim 2:2 gegen die «Löwen».

© dpa-infocom, dpa:230628-99-215309/3