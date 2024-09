Mittelfeldspieler Besuschkow von Hannover 96 nach Ingolstadt

Kurz vor Transferschluss holt der FC Ingolstadt noch einen erfahrenen Mittelfeldspieler.

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat kurz vor Transferschluss Max Besuschkow verpflichtet. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Zweitligist Hannover 96 und äußerte sich in einer Club-Mitteilung sehr glücklich darüber, dass es mit dem Wechsel noch geklappt habe. Laut Angaben des FC Ingolstadt hat der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler 168 Einsätze in den drei höchsten deutschen Spielklassen absolviert, davon 130 in der 2. Liga.

„Als erfahrener wie ballsicherer Stratege im Mittelfeld verfügt Max Besuschkow über wertvolle Eigenschaften, um unser Team nochmal entscheidend zu verstärken. So wird uns Max zusätzliche Stabilität verleihen sowie unserem Aufbauspiel mehr Struktur geben“, erklärte Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. „Er kann im Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv agieren und mit seiner Passsicherheit nicht nur unsere Spieler in Abschlusssituationen bringen, sondern – wie immer wieder bewiesen – auch selbst torgefährlich werden.“ Über die Vertragslaufzeit gab es keine Angaben.

