Mittelfeldprofi Petkov wechselt von Augsburg nach Elversberg

Lukas Petkov war von Augsburg an Fürth verliehen und wechselt nun nach Elversberg.

Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Petkov ins Saarland verkauft. Damit bleibt der Deutsch-Bulgare in der 2. Liga.

Mittelfeldspieler Lukas Petkov wechselt vom FC Augsburg zum SV Elversberg. Der 23-Jährige war zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth verliehen und bleibt durch seinen Transfer ins Saarland damit in der 2. Fußball-Bundesliga. Bei Elversberg unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bis 2027 - Details zum Wechsel wie etwa die Ablösesumme wurden von beiden Vereinen nicht genannt.

„Diese Chance mit der langfristigen Perspektive möchte ich mit dem Wechsel jetzt ergreifen und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen“, sagte der Deutsch-Bulgare in der Mitteilung.

Petkov hatte die Jugendteams des FCA durchlaufen und im Frühjahr 2021 sein Profi-Debüt gegeben. Insgesamt kam er für Augsburg achtmal in der Bundesliga zum Einsatz. In der Saison 2021/22 war er an den SC Verl verliehen, von Februar 2023 bis zuletzt nach Fürth.

