Mitarbeiterinnen in Münchener Baumarkt eingesperrt

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Drei Mitarbeiterinnen sind in einem Baumarkt in München eingeschlossen gewesen. Warum die Frauen hinter verschlossenen Türen standen, konnte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag nicht sagen. Alle drei blieben unverletzt.

Am Montagabend riefen die Frauen den Angaben nach den Notruf und die Feuerwehr kam mit einem Einsatzwagen. Nach kurzer Suche entdeckten die Einsatzkräfte die Frauen. Zunächst wollten die Mitarbeiterinnen den Baumarkt erfolglos über eine Fluchttür verlassen. Die Feuerwehr wies die Frauen dann an, einen Feuermelder zu drücken. Dadurch hatten die Einsatzkräfte Zutritt zum Gebäude und konnten die Damen befreien.

© dpa-infocom, dpa:231121-99-24665/3