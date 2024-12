Mitarbeiterin bei Ladendiebstahl leicht verletzt

Ein Mann stiehlt aus einem Supermarkt. Das fällt einer Mitarbeiterin auf.

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Niederbayern bei einem Diebstahl eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Der Mann soll Sachen im Wert von ungefähr 60 Euro gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.

Beim Verlassen des Ladens am Montagabend in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) fiel der Mann einer Mitarbeiterin auf. Als er fliehen wollte, verletzte der 43-Jährige die Frau leicht an der Hand. Sie konnte den Mann aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.

