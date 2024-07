In seiner Werkstatt fertigt Florian Prößl Messer nach den Wünschen der Kunden. − Foto: Stöcker-Gietl

Florian Prößl aus Hirschau hat sich mit fp knives eine kleine Manufaktur aufgebaut. Nachdem er viele Jahre lang Messer nur sammelte, brachte er 2018 auch sein eigenes Werk auf den Markt. Einige seiner Entwürfe sollen jetzt auch in Serie gehen.









Seine Messer sind nicht nur klein Kunstwerke, sondern sollen ihre Besitzer auch ein Menschenleben lang begleiten. Was Prößl am Handwerk des Messermachers begeistert und auf was es bei einem guten Messer ankommt, lesen Sie hier.