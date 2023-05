Siebenköpfige Familie im Rückwärtsgang auf der A3 unterwegs

−Foto: dpa

Weil er mit einer Baustelle am Autobahnkreuz Regensburg überfordert war, ist ein 35-Jähriger mit seiner Familie am Freitag auf der linken Spur der A3 rückwärts gefahren.









Der 35-Jährige war am Freitagmittag auf der A3 Richtung Frankfurt gefahren. Laut Polizeimitteilung vom Samstag soll der 35-jährige Fahrer des Wagens, der für sieben Personen ausgelegt war, mit einer Baustelle am Autobahnkreuz Regensburg überfordert gewesen sein. Deshalb hatte er das Auto an einer Baustelle abgebremst und war stehengeblieben.



Eine 21 Jahre alte Frau hinter ihm konnte ihren Wagen noch rechtzeitig bremsen. Da der 35-Jährige die Fahrspur wechseln wollte, diese aber durch eine Baustellenwand abgetrennt war, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück.





Fahrer baut Unfall, aber niemand wird verletzt





Verletzt wurde bei dem Manöver niemand, allerdings geriet der Mann beim Zurückfahren gegen das Auto der 21-Jährigen, das sich hinter seinem befand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

