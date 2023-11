Mit Schrotflinte erschossen: Pinzgauer (31) soll eigene Mutter umgebracht haben

Mit einer Schrotflinte soll ein 31-Jähriger aus dem Pinzgau (Salzburger Land) seine Mutter umgebracht haben. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag selbst die Polizei in der grenznahen Gemeinde Lofer informiert und die Tat gestanden. − Foto: PNP/Archiv

Mit einer Schrotflinte soll ein 31-Jähriger aus dem Pinzgau (Salzburger Land) seine Mutter umgebracht haben. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag selbst die Polizei in der grenznahen Gemeinde Lofer informiert und die Tat gestanden.













Wie die Polizei mitteilt, habe sich der 31-Jährige am Polizeinotruf gemeldet und angegeben, seine Mutter im gemeinsamen Haus erschossen zu haben. Beamte hätten den Mann „noch während des Telefonates mit der Einsatzleitstelle“ angetroffen und festgenommen.



Die Leiche der 55 Jahre alten Mutter haben die Polizisten den Angaben zufolge im Wohnzimmer des Hauses entdeckt. Dort sei auch eine Schrotflinte – allem Anschein nach die Tatwaffe – gefunden worden.





Verdächtiger besitzt Waffe rechtmäßig





Der 31-Jährige soll die Waffe rechtmäßig besitzen, so die Polizei. In einer Vernehmung habe er die Tat „umfassend“ gestanden. Zum Motiv hätte er jedoch „unschlüssige Angaben“ gemacht.



Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Salzburg, um Spuren auszuwerten, den genauen Tathergang zu rekonstruieren und auch das tatsächliche Motiv des Mannes herauszufinden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

− lha