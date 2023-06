Mit Handy am Steuer und aggressiv: Mann droht Polizisten

Polizeikontrolle - Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. - Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Autofahrer in Regensburg hat Polizisten nach einer Kontrolle mit Gewalt gedroht. Der 53-Jährige war am Mittwoch mit dem Handy am Steuer erwischt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Kontrolle hätten ihm die Beamten erklärt, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handle. Daraufhin sei der 53-Jährige laut geworden und habe gedroht, mit anderen Menschen zurückzukommen und gewalttätig zu werden. Neben dem Bußgeld erwartet den Mann den Angaben zufolge deswegen auch eine Strafanzeige.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-148476/2