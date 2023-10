Die CSU hat bei den Bezirkstagswahlen in Niederbayern alle neun Direktmandate geholt – doch für eine Mehrheit im Gremium reicht dies nicht, denn der Bezirkstag hat auch heuer 24 Sitze. Daher war es kein Selbstläufer, dass Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) in eine dritte Amtszeit starten kann – er brauchte eine Mehrheit. Hinter den Kulissen ist engagiert verhandelt worden, doch bei der erstaunlich unaufgeregten konstituierenden Sitzung gestern in Landshut war dann alles klar.