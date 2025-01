Mit Flick, ohne Pick: FCN zwischen „Leichtigkeit und Fokus“

Beim 1. FC Nürnberg ist die Stimmung nach dem geglückten Start ins Jahr prächtig. Trainer Miroslav Klose versteht die großen Ambitionen seiner Profis. Er hebt aber das wichtigste Ziel hervor.

Bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Gelsenkirchen darf Matchwinner Florian Flick auf einen Einsatz in der Startelf hoffen. Der 24-Jährige, der dem 1. FC Nürnberg mit seinem späten Siegtreffer einen Traumstart ins neue Fußball-Jahr geschenkt hatte, warb mit seinem wuchtigen Schuss auch in eigener Sache. „Es gibt viele Überlegungen. Natürlich ist mit Flo eine Option, weil er die Sache sehr, sehr gut gemacht hat“, sagte Trainer Miroslav Klose vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04.

Ex-Schalker gefeierter Mann beim Jahresstart

Flick, der im Sommer 2023 vom FC Schalke zum „Club“ gewechselt war, blickt auf eine schwierige Hinrunde zurück. Wochenlang spielte der zum Vizekapitän ernannte Profi im Tableau von Klose keine wichtige Rolle. Gegen Ende der Hinrunde durfte er sich wieder zeigen, sammelte Pluspunkte - und beim 2:1 gegen den Karlsruher SC glänzte er als Joker.

„Das war ein sehr positiver Auftakt“, sagte der Defensivspieler, über dessen Wechsel spekuliert wurde. Der Blick der Mannschaft gehe in der Tabelle „nach oben“, sagte Flick im Hochgefühl des Sieges. In der Tabelle belegen die Franken den elften Platz, sind aber nur sechs Punkte hinter einem Aufstiegsrang.

Klose: Verstehe Spieler-Ambitionen, aber...

Der in seiner aktiven Karriere hochdekorierte Klose kann das nur allzu gut verstehen. „Ich kenne die Intention der Spieler. Das ist auch berechtigt und auch schön, dass sie ambitioniert sind und nach vorne schnuppern wollen. Das wollen wir alle“, sagte der Coach des fränkischen Zweitligisten. Man wolle aber vor allem „eine ruhige Saison spielen“, hob Klose die Priorität hervor. „Und da müssen wir von Spiel zu Spiel denken.“

Klose stellte nach dem Sieg zum Start im Training einen „guten Mix aus Leichtigkeit, aber auch von Fokus und Intensität“ fest. „Wir haben in der Vorrunde oft genug ein Gesicht gezeigt, mit dem wir nicht immer zufrieden waren“, sagte der WM-Rekordtorschütze. Nun sei der Start geglückt. „Es wäre super wichtig“, in Gelsenkirchen nachzulegen.

Anders als Florian Flick: Florian Pick nicht mehr dabei

5.200 Fans werden die Nürnberg nach Gelsenkirchen begleiten. Klose erwartet ein stimmungsvolles Spiel in einem „wunderschönen“ Stadion. „Aber wir sind dafür da, um Fußball zu spielen und zu versuchen, uns auf unsere Dinge zu fokussieren“, sagte Klose. Man wolle an die positiven Dinge aus dem Karlsruhe-Spiel anknüpfen.

Nicht mehr mit dabei ist Reservist Florian Pick. Der 29 Jahre alte Flügelspieler, der im Sommer von Bundesligist 1. FC Heidenheim gekommen war, wechselt zu Liga-Konkurrent Preußen Münster.

© dpa-infocom, dpa:250123-930-353049/2