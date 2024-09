Mit Auto überschlagen: Junge Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren teils schwer verletzt

Eine 19-Jährige ist bei Aying (Landkreis München) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.









Von ihren vier Mitfahrern kam eine 22-Jährige am Donnerstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch die Fahrerin selbst sowie eine 16-Jährige und eine 19-Jährige wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Die Fahrerin war aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht. Dabei hatte sich das Auto dann überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Da es Anzeichen gegeben habe, dass die 19-Jährige betrunken war, sei ihr Blut abgenommen worden, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest habe nach Angaben einer Polizeisprecherin bei der Frau 0,2 Promille ergeben. Am Auto sei bei dem Unfall ein Totalschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

− dpa