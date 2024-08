Mit Auto gegen Baum geprallt und überschlagen: Fahrer stirbt

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kommt ein Auto von der Straße ab - mit schlimmen Folgen.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall während eines heftigen Gewitters im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Der 86-Jährige war am frühen Mittwochabend mit seinem Wagen von Graswang in Richtung Ettal gefahren, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und blieb in einem Feld liegen. Die Feuerwehr barg den eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto - ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

„Zum Unfallzeitpunkt tobte im Bereich des Unfallortes ein heftiges Gewitter mit Starkregen“, hieß es von der Polizei. Ob das zum Unfall beigetragen hat, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240815-930-203579/1