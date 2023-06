Mit 180 km/h in 80er Zone: Mann rast vergessenem Handy auf A6 entgegen

Weil in dem Baustellenbereich eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer erlaubt ist, der Mann aber bis zu 180 Stundenkilometer schnell unterwegs war, erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. −Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Weil seine Frau ihr Handy auf dem Autohof Kammerstein (Schwabach) an der A6 vergessen hatte, hatte es ihr Mann besonders eilig und raste Sonntagnacht mit teils 180 Stundenkilometern bei erlaubten 80 zurück. Das berichtet die Polizei am Montag.













Der 45-jährige Franzose war mit seiner Frau auf dem Rückweg von einer Rennveranstaltung in Sachsen. Als die Ehefrau auf dem Autohof Kammerstein duschte, vergaß sie dort ihr Handy, so die Polizei. Das bemerkte sie erst, als das Ehepaar schon wieder unterwegs war.



Sie „trieb ihren Ehemann an, möglichst zügig wieder zurück zum Rasthof zu gelangen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das wurde dem Mann zum Verhängnis.





Bußgeld in Höhe von 1200 Euro





Denn die rasante Fahrweise fiel einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Feucht im Bereich der A6-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau auf. „Die Geschwindigkeit

konnte durch die Zivilstreife dokumentiert und gerichtsverwertbar gemessen werden“, heißt es im Polizeibericht.



Das kommt den Fahrer teuer zu stehen: Weil in dem Baustellenbereich eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer erlaubt ist, der Mann aber bis zu 180 Stundenkilometer schnell unterwegs war, erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. Über den Verbleib des verlorenen Handys

ist nichts bekannt, so die Polizei.

