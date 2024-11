Mit 101 Jahren auf die Rennbahn: Model Ruth Megary Stargast beim Trabrennen

Was hat sie nicht alles erlebt und gesehen. Ruth Megary ist nicht nur Sängerin und Entertainerin, sondern auch das älteste Bademodenmodell der Welt – sie ist 101 Jahre alt. Die Münchnerin hat in Niederbayern eine neue Heimat gefunden und verbringt ihren Lebensabend in Haselbach im Landkreis Straubing-Bogen. Liebevoll umsorgt, wagt die Dame von Welt immer noch den ein oder anderen Ausflug, wenn auch mittlerweile vorsichtshalber im Rollstuhl. Am Wochenende war sie Stargast auf der Straubinger Trabrennbahn und fieberte bei spannenden Prüfungen mit.