Mit 1,88 Promille in den Urlaub: Polizei zieht betrunkenen Münchner aus dem Verkehr

Die Polizei hat auf der A8 einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen. −Symbolbild: Guido Kirchner/dpa

„Stark betrunken auf der Fahrt in den Urlaub“, titelt die Autobahnpolizei Holzkirchen ihren aktuellen Pressebericht. Die Beamten zogen am frühen Samstagnachmittag einen stark alkoholisierten Mann auf der A8 aus dem Verkehr.









Gegen 12.45 Uhr erhielt die Polizei von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer die Mitteilung, dass ein weißer Fiat auf der A8 in Richtung Salzburg starke Schlangenlinien fahre. Auf dem Parkplatz Seehamer See trafen die Polizisten den Fahrer schließlich an, nachdem ihn der Mitteiler dort an der Weiterfahrt gehindert hatte.



Die Beamten stellten beim 45-jähriger Fahrer aus München deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem torkelte er umher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert einen Promillewert von 1,88. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

− jra