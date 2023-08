Mit 1,5 Promille gegen Schlossmauer: Polizei verfolgt 23-Jährigen quer durch Regensburg

Nach einer Kollision mit der Mauer des Regensburger Schlosses lieferte sich ein 23-Jähriger mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch die Altstadt. −Symbolbild: Lechl (Archiv)

An der Schlossmauer von St. Emmeram sind nur ein paar Kratzer zu sehen. Für die Reparaturarbeiten am Eisernen Steg jedoch rückte in den Morgenstunden der komplette Löschzug der Regensburger Feuerwehr an, sagte eine Polizeisprecherin. Und auch für den Fahrer wird die Nacht zum Sonntag ein größeres Nachspiel haben.









Am frühen Sonntag gegen 3 Uhr kam der 23-Jährige den Angaben der Polizei zufolge beim Linksabbiegen in die Fröhliche-Türken-Straße in der Regensburger Innenstadt mit seinem Auto ins Schleudern und touchierte die Mauer des Schlosses St. Emmeram. Unweit der belebten Partymeile blieb das nicht unbemerkt; Zeugen riefen die Polizei.





Verfolgungsjagd durch die Regensburger Altstadt





Unbeeindruckt von den Anhalte-Signalen der Streife, die ihn daraufhin kontrollieren wollte, setzte er seine Fahrt fort. Mehr noch: der 23-Jährige, der, wie die Polizeisprecherin berichtet, nicht aus der Region kommt, beschleunigte stattdessen mehrfach auf die „maximal vor Ort fahrbare Geschwindigkeit“ und versuchte, der Kontrolle zu entkommen.



Die Verfolgungsjagd über den Emmeramsplatz, durch die Gassen Richtung Bismarckplatz und weiter über den Arnulfsplatz endete am Eisernen Steg. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, und kollidierte dort mit einer Mauer.





23-jähriger Fahrer hatte Haftbefehl offen





Bei der dann doch erfolgten Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus weswegen er es so eilig hatte: Der Atemalkoholwert zeigte über 1,5 Promille, ein Drogentest war positiv, die Fahrerlaubnis negativ. Außerdem liegt gegen den Fahrer ein offener Haftbefehl vor.



Die Polizei sucht nun einerseits nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und andererseits nach Personen, welche durch die Fahrt des 23-Jährigen in der Innenstadt gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506 2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

− red/ade