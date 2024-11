In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen ging es offensichtlich nicht mit rechten Dingen zu. Blöd für Justizminister Georg Eisenreich (CSU), dass man in seinem Ministerium offenbar schon länger über die jüngst öffentlich gewordenen Vorwürfe Bescheid wusste. Eisenreich gibt jetzt den knallharten Aufklärer, was machtpolitisch das einzige Vernünftige ist – schließlich stolpert man als Politiker selten über einen Skandal selbst, sondern vielmehr über den unprofessionellen Umgang damit.