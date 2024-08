Ministerium: Noch Plätze für Freiwilliges Soziales Jahr 2025

Sich für die Gesellschaft engagieren und Erfahrungen sammeln mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr - das können junge Menschen aus Bayern auch 2025 wieder tun.

Für 2025 sind noch Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) frei. Darauf weist Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hin. Jährlich engagierten sich etwa 4.000 junge Menschen im Freistaat im Rahmen eines FSJ und leisteten damit einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte sie. Absolventen könnten wertvolle Erfahrungen sammeln, Verantwortung übernehmen und ihre soziale Kompetenz stärken. „Das FSJ ist weit mehr als nur eine Überbrückungszeit.“

Ein FSJ biete jungen Menschen die Möglichkeit, Einblicke in verschiedenste Bereiche zu gewinnen, etwa in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderung, für Senioren oder pflegebedürftige Menschen. Ein FSJ sei aber auch in Kultur, Sport, Politik oder Denkmalpflege möglich.

Interessenten könnten sich bewerben: „Nutzt diese einzigartige Chance, den eigenen Horizont zu erweitern und wertvolle Erfahrungen für das Leben zu sammeln“, appellierte Scharf an junge Menschen bis einschließlich 26 Jahre.

