Mindestens zwei Omnibusse am Bahnhof Günzburg ausgebrannt

Bei einem Brand am Bahnhofplatz in Günzburg sind mindestens zwei Omnibusse ausgebrannt. Die Fahrzeuge standen in der Garage eines Busunternehmens, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Der Sachschaden wurde auf mindestens eine Million Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brandfall niemand und eine zwischenzeitlich ausgegebene Warnung wegen der starken Rauchgasentwicklung wurde zurück genommen. Die Polizei vermutete, dass ein technischer Defekt an einem der Busse die Brandursache war.

© dpa-infocom, dpa:240121-99-693105/2