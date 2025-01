Mindestens vier Leichtverletzte bei Glätte-Unfällen

Auf glatten Straßen haben einige Autofahrer die Kontrolle verloren. Für Donnerstag wird kaum Neuschnee erwartet, aber viel Regen.

Glatteis und Schnee haben in Teilen Bayerns erneut zu Unfällen geführt. Im Landkreis Bayreuth kam es am Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit zu drei Unfällen auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Eine 27-Jährige habe sich leicht verletzt, als sie mit ihrem Wagen in die Leitplanke prallte. Das Auto sei auf schneeglatter Straße noch mehrere hundert Meter weit gerutscht.

Ein 35 Jahre alter Paketbote sei mit seinem Transporter erst in die mittlere und dann in die rechte Leitplanke geschleudert. Er sei unverletzt geblieben. Auch bei einem dritten Alleinunfall sei es bei einem Blechschaden geblieben. Ein 51-Jähriger habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Weitere Unfälle in der Oberpfalz und in Mittelfranken

In der Oberpfalz wurden am Mittwochabend drei Menschen bei Unfällen leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in Regensburg berichtete. Im Laufe der Nacht habe sich die Wetterlage verbessert.

In Mittelfranken berichtete das Polizeipräsidium von zwanzig Verkehrsunfällen am Mittwochabend. Einige Menschen seien dabei leicht verletzt worden, Einzelheiten dazu gab es vorerst nicht.

Aus anderen Regionen Bayerns wurden am Morgen zunächst keine größeren Vorfälle gemeldet. In den Mittelgebirgen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag noch etwas Neuschnee. Von Nordwesten zieht Regen heran, vereinzelt sind auch Gewitter mit Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen sechs bis elf Grad. In der Nacht dürfte es der Vorhersage zufolge bayernweit wieder gefrieren und damit glatt werden.

