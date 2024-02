Mindestens 100.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einer Wohnung im Landkreis Weilheim-Schongau angerichtet. Die Ursache für den Brand in dem Mehrparteienhaus am Freitag sei bislang ungeklärt, teilte die Polizei am Samstag mit. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Landratsamt kümmerte sich um eine Unterkunft für die betroffene Familie. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:240224-99-107578/2