Millionenschwerer Christbaum in München

Diesen Baumschmuck kann sich kein Otto Normalverbraucher leisten: 2.024 Goldmünzen mit einem Gewicht von mehr als 60 Kilogramm. Der drei Meter hohe Weihnachtsbaum kann in München besichtigt werden.

Er ist rund fünf Millionen Euro wert und sein Goldschmuck wiegt mehr als 60 Kilogramm: Einen besonders teuren Weihnachtsbaum gibt es in diesem Jahr in München zu sehen. Der knapp drei Meter hohe Baum besteht aus einer Acryl-Pyramide, auf der 2.024 Sammelmünzen zu den Wiener Philharmonikern arrangiert werden. Auf der Spitze ist eine große Goldmünze angebracht.

Insgesamt bestehe der Baum aus rund 63 Kilogramm Gold und habe einen aktuellen Wert von etwa 5,3 Millionen Euro, sagte ein Sprecher des Goldhändlers, der den Goldbaum in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Münzprägestätte Österreichs aufstellt. Der Wert sei abhängig vom jeweiligen Goldkurs - der Baum sei allerdings unverkäuflich.

Noch wertvoller war ein Weihnachtsbaum im Jahr 2010: Laut den Guinness World Records war die glitzernde Riesentanne in einem Hotel in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) mit einem Wert von mehr als elf Millionen Dollar der teuerste Weihnachtsbaum der Welt. Von Guinness unbestätigt blieb ein Baum aus dem Jahr 2019. Er stand in einem Hotel in Marbella (Spanien) und war unter anderem mit Diamanten und Saphiren dekoriert. Dessen Wert sollte sich auf rund 14 Millionen Euro belaufen.

