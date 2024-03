Millionenschaden nach Brand in Tanzschule

Ein Feuer in einer Tanzschule in Erding hat am Osterwochenende einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Brand am Samstagabend in der Tanzschule im Keller eines Geschäftsgebäudes ausgebrochen. Eine darüberliegende Bar musste evakuiert werden. Die Feuerwehr brauchte Stunden, um das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Das Geschäftshaus war zunächst nicht mehr nutzbar, wie die Polizei mitteilte.

