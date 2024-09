Millionenschaden bei Hallenbrand in Ismaning

Feuerwehr - Symbolbild - Mehr als 150 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Kurz vor einem Fest des Burschenvereins in Ismaning bricht ein Großfeuer in der Veranstaltungshalle aus. Der Schaden ist groß.

Bei einem Brand einer Veranstaltungshalle in Ismaning (Landkreis München) ist ein Schaden von schätzungsweise rund einer Million Euro entstanden. Das Feuer brach in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Laut Feuerwehr waren rund 150 Kräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Die Holzhalle sei fast vollständig niedergebrannt, sagte der Polizeisprecher. Eigentlich sollte dort heute das Weinfest des Burschenvereins stattfinden. Ob es abgesagt wird, ist noch unklar.

Während des Feuerwehreinsatzes wurde eine nahe gelegene S-Bahn-Strecke für 40 Minuten gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Zwei Züge in Richtung Münchner Flughafen seien betroffen gewesen – demnach hatte einer Verspätung, der andere wendete vorzeitig.

