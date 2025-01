Millionenschaden bei Brand von Recyclinghalle

Brand einer Recyclinghalle in Elsenfeld - Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. - Foto: Ralf Hettler/dpa

In den frühen Morgenstunden gerät eine Halle in Unterfranken in Brand. Es kommt zu starker Rauchentwicklung und auch der Bahnverkehr wird zeitweise beeinträchtigt.

Beim Brand einer Recyclinghalle im unterfränkischen Elsenfeld ist laut einer Schätzung der Polizei Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten am frühen Donnerstagmorgen leicht, als er stürzte. Weitere Verletzte gab es einem Polizeisprecher zufolge nicht.

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut einer Messung der Feuerwehr sind aber keine Giftstoffe ausgetreten.

Der Bahnverkehr im Bereich Elsenfeld wurde wegen des Brands zeitweise eingestellt. Die Halle liegt demnach rund 20 Meter von den Gleisen entfernt. Gegen 8.00 Uhr rollten die Züge wieder, wie der Sprecher sagte.

Die Brandursache ist bislang unklar. Brandstiftung sei mit ziemlicher Sicherheit aber auszuschließen, hieß es. Dies legten Aufnahmen einer Videoüberwachung nahe. Die Feuerwehr ließ die Halle den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen.

