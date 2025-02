Millionenschaden bei Brand auf Firmengelände

Im Landkreis Freising steht abends eine Halle in Flammen, in der Elektrobusse abgestellt sind. Der Schaden ist enorm.

Bei einem Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Freising ist ein geschätzter Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Unter anderem waren in der Halle in Neufahrn drei Elektrobusse abgestellt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstagabend niemand.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Menschen in den Gemeinden Eching und Neufahrn aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach etwa drei Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Sprecher nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:250214-930-375712/1