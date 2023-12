Milli-Vanilli-Film hat Weltpremiere in München

Vor 35 Jahren begann in München die Geschichte von Milli Vanilli - nun feiert dort ein Film über die Skandalband Weltpremiere. An diesem Montag (19.30 Uhr) präsentiert Regisseur Simon Verhoeven („Männerherzen“), der auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat, seine Sicht auf die wohl größte Betrugsaffäre in der Musikgeschichte. Der Titel des Films ist der des größten Hits von „Rob“ und „Fab“, die Weltstars wurden, ohne selbst zu singen: „Girl You Know It's True“.

Millionen Platten hatte das von Boney-M.-Produzent Frank Farian entdeckte Duo verkauft und sogar einen Grammy bekommen - allerdings nur vorübergehend. Denn nachdem Farian bekannt gemacht hatte, dass die beiden Jungs ihre Hits wie „I'm Gonna Miss You“ nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt.

Verhoeven erzählt in seinem Film von den Anfängen der beiden Freunde Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan als Tänzer in Münchner Clubs, von ihrem kometenhaften Aufstieg, dem rauschhaften Erfolg und harten Aufprall auf dem Boden der Tatsachen.

„Fab“, der als Gast zur Weltpremiere in München eingeladen ist, im echten Leben heute als Sänger und Songschreiber arbeitet und vier Kinder hat, wird im Film gespielt von Elan Ben Ali; sein Freund „Rob“, der schon 1998 starb und in München bestattet wurde, von Tijan Njie. Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian. Der Film soll am 21. Dezember in die Kinos kommen.

