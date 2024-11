Mieter droht mit Sprengung von Haus

Mieter droht, Haus in die Luft zu sprengen - Ein Mann drohte, das Haus seines Vermieters im Landkreis Wunsiedel in die Luft zu sprengen. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Einsatzkommando aus. - Foto: David Inderlied/dpa

Zwischen einem Mann und seinem Vermieter kommt es zum Streit. Die Auseinandersetzung gipfelt in einer Bombendrohung.

Weil er gedroht haben soll, ein Wohnhaus in die Luft zu sprengen, ist ein Mann im oberfränkischen Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) festgenommen worden. Der 68-Jährige soll am Vormittag nach einem Streit mit seinem Vermieter angekündigt haben, das Anwesen mit Dynamit zu sprengen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin umstellten Einsatzkräfte das Gebäude, in dem der 68-Jährige wohnte.

Nach der Festnahme des Mannes untersuchten ein Spezialeinsatzkommando und die sogenannte Technische Sondergruppe der Polizei das Haus nach Sprengstoff. Fündig wurden sie nicht.

Die Drohung war laut Polizei nicht ernst gemeint gewesen, der Mann habe sie „in einer psychischen Ausnahmesituation“ ausgesprochen. Er sei in ärztlicher Behandlung.

