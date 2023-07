Trauer um Ex-Chefredakteur des Donaukurier: Michael Schmatloch gestorben

Er war auch gelernter Fotograf: Michael Schmatloch starb im Alter von 70 Jahren. Foto: Archiv

Michael Schmatloch ist tot. Der Journalist und ehemalige Chefredakteur des Donaukurier, zusammen mit PNP und Mittelbayerische Teil der Mediengruppe Bayern, starb am Freitagabend im Alter von 70 Jahren.









Schmatloch prägte als herausragender Journalist und Stilist über Jahrzehnte den Donaukurier – inhaltlich und gestalterisch. Vor allem in Ingolstadt und Eichstätt, wo er aufgewachsen war, war er weithin bekannt und seine spitze Feder bisweilen gefürchtet. Als Journalist mit bewundernswertem Sachverstand und als Typ mit Ecken und Kanten, die er gerne auch pflegte, war er hochgeschätzt. In die Ingolstädter Stadtgesellschaft und in den Platz vor der Bar Centrale, die ihm jahrzehntelang ein zweites Wohnzimmer war, wird sein Tod eine große Lücke reißen.

DK