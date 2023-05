Metzgerei beschmiert: Inhaltlicher Bezug zum Tierschutz

Polizei - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben eine Metzgerei in München mit Schriftzügen beschmiert, die einen inhaltlichen Bezug zum Tierschutz haben. Der Text wurde in roter und schwarzer Schrift geschrieben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Außerdem beschädigten die unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Schließzylinder der Haupteingangstür mit Klebstoff und brachten über die gesamte Länge des Eingangsbereichs ein Absperrband an. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.

