Metaller in 45 Betrieben zu Warnstreik aufgerufen – Auch in Regensburg und Ingolstadt

In 45 Betrieben ruft die IG Metall am Dienstag bayernweit die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie zu Arbeitsniederlegungen auf. − Symbolbild: imago

Die IG Metall hat für den Dienstag zu Warnstreik-Kundgebungen bei Bosch in Bamberg und bei Renk und Grob in Schwaben aufgerufen. In 45 Betrieben im Freistaat sollen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie die Arbeit zeitweise ruhen lassen, darunter auch Betriebe in Ingolstadt und Regensburg.









Bayerns IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott kündigt an, die Warnstreiks im Laufe der Woche zu intensivieren.



Die Gewerkschaft fordert bundesweit für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten nach neun Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten.





Pilotabschluss soll erreicht werden





Die IG Metall und die Arbeitgeber der Tarifbezirke Bayern und Küste wollen am Montag kommender Woche in Hamburg gemeinsam versuchen, bei der vierten Verhandlungsrunde einen Pilotabschluss zu erreichen.



In Oberbayern sind auch die Mitarbeiter von Conti Temic sowie von Elektro-Metall Export in Ingolstadt zum Warnstreik aufgerufen. In der Oberpfalz trifft es MAN, Siemens, Continental, Schaeffler und die Siemens Niederlassung in Regensburg. Dort sind ein Demozug und eine Kundgebung geplant. In Niederbayern sind die Mitarbeiter von Schaltbau in Velden (Landkreis Landshut) und Rolls-Royce in Ruhstorf (Landkreis Passau) aufgerufen.

− dpa/els