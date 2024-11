Metaller in 45 Betrieben zu Warnstreik aufgerufen

Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie sondieren, wie eine Lösung aussehen könnte. Daneben gehen auch die Arbeitskämpfe weiter.

Die IG Metall hat für heute zu Warnstreik-Kundgebungen bei Bosch in Bamberg und bei Renk und Grob in Schwaben aufgerufen. In 45 Betrieben im Freistaat sollen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie die Arbeit zeitweise ruhen lassen. Bayerns IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott kündigt an, die Warnstreiks im Laufe der Woche zu intensivieren.

Die Gewerkschaft fordert bundesweit für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten nach neun Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten.

Die IG Metall und die Arbeitgeber der Tarifbezirke Bayern und Küste wollen am Montag kommender Woche in Hamburg gemeinsam versuchen, bei der vierten Verhandlungsrunde einen Pilotabschluss zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:241105-930-279087/1