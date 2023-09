Metalldiebe mit zwei Tonnen mutmaßlicher Beute festgenommen

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Beamte der Bundespolizei haben zwei mutmaßliche Metalldiebe in Oberbayern festgenommen. Die Ermittler stellten dabei rund zwei Tonnen Bunt- und Kupfermetall sicher, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Beamten hatten demnach in der Nacht zum Dienstag einen Transporter und einen Lastwagen in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) kontrollieren wollen. Zunächst sei der Transporter aber immer wieder ausgeschert, so dass die Streife nicht am Lastwagen vorbeifahren konnte. Dann sei der Sattelzug in ein Maisfeld gefahren, woraufhin zwei Männer aus dem Fahrzeug flüchteten. Eine erste Suche nach ihnen sei erfolglos geblieben.

In dem zurückgelassenen Lastwagen fanden die Ermittler den Angaben nach Buntmetall und Kupferteile. Eine Polizeistreife habe den Transporter anhalten können, zwei Männer im Fahrzeug seien festgenommen worden. Die beiden 28 und 56 Jahre alten Männer sollten im Laufe des Mittwochs wegen des Verdachtes des Bandendiebstahls und bandenmäßiger Hehlerei einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Suche nach ihren beiden mutmaßlichen Komplizen dauerte am Mittwoch an.

