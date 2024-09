Messerstich in Linienbus - Mann schwer verletzt

Polizei Blaulicht - Symbolbild - In einem Linienbus in Ingolstadt ist ein Mann mutmaßlich mit einem Messer niedergestochen worden. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Blutig endete ein Streit zwischen zwei Männern in einem Linienbus in Ingolstadt. Einer soll den anderen niedergestochen haben. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

In einem Linienbus in der Innenstadt von Ingolstadt ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 22-Jährige soll am Donnerstagabend von einem drei Jahre älteren Bekannten mit einem Messer niedergestochen worden sein, teilte die Polizei mit. Der junge Mann habe schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Als der Busfahrer das Fahrzeug stoppte, flüchtete der mutmaßliche Angreifer. Der Afghane sei wenig später festgenommen worden. Ein Haftrichter habe Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen ihn erlassen. Die Männer sollen schon beim Einsteigen in den Bus gestritten haben, hieß es.

