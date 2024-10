Messerangreifer mit einem Gürtel abgewehrt

Wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem am Samstag gegen 18.20 Uhr ein Streit an der Innpromenade eskalierte.



Laut Polizei wurden zwei junge Männer aus Hutthurm, beide 20 Jahre alt, die an der Innpromenade saßen, von einem ihnen bis dahin unbekannten Mann unvermittelt angesprochen. Der Unbekannte behauptete, sich mit den beiden verabredet zu haben. Nachdem diese das verneinten, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte immer aggressiver wurde. Nach einer kurzen Schubserei zückte der Mann plötzlich ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung eines seiner Kontrahenten. Dieser konnte die Attacken abwehren, erlitt dabei aber eine Schnittverletzung an einem Finger. Die beiden Angegriffenen setzten sich weiter zur Wehr und schlugen mit ihren Gürteln auf den Angreifer ein. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde an der Stirn. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die Beteiligten noch am Tatort antreffen. Der Messerstecher, ein 33-jähriger Mann aus Salzweg, stritt den Beamten gegenüber ab, ein Messer dabeigehabt zu haben. Dieses konnte dann aber nach kurzer Absuche des Tatorts in einem Gebüsch sichergestellt werden. Der Salzweger war laut Polizei erkennbar betrunken und noch immer sehr aggressiv. Deshalb wurde er nach der ärztlichen Versorgung seiner Platzwunde in polizeilichen Gewahrsam genommen, aus dem er tags darauf entlassen wurde. Gegen alle Beteiligten wurden Verfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.





Weitere Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen



Nur drei Stunden später wurde die Polizei erneut zu einer handfesten Auseinandersetzung gerufen, diesmal waren Jugendlichen in der Fuzo aneinandergeraten. Opfer war ein 16-jähriges Mädchen aus dem nördlichen Landkreis, das mit ihrer gleichaltrigen Freundin unterwegs war. Die beiden trafen sie auf eine Gruppe Jugendlicher – mit einem Mädchen und einem Jungen aus dieser Clique hatte es bereits früher Konflikte gegeben. Die beiden, von denen das spätere Opfer nur die Vornamen kannte, rannten ihrem Opfer hinterher, zogen es an den Haaren zu Boden und schlugen auf sie ein. Erst als zwei unbeteiligte Erwachsene sich einmischten, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und ergriffen die Flucht. Die Geschädigte erlitt ein leichtes Hämatom am Kopf, Polizeibeamte übergaben sie der Obhut der Eltern. Auch gegen diese beiden noch unbekannten Täter wird wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

− red