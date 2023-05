Messebauer stirbt an Kopfverletzung

Krankenhaus - Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Vier Tage nach einem mutmaßlichen Sturz mit einer schweren Kopfverletzung ist ein 48-jähriger Messebauer gestorben. Am vergangenen Sonntag hatten zwei Kollegen den Mann in ein Münchner Krankenhaus gebracht, weil er nicht mehr aufgewacht sei, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Abend zuvor sollen alle drei auf einem Parkplatz in Aschheim (Landkreis München) Alkohol getrunken haben. Der 48-Jährige sei dort geblieben, die anderen gingen gegen Mitternacht ins Bett.

Später sollen sie bemerkt haben, wie ihr Kollege auf dem Boden lag. Im Krankenhaus stellten Ärzte eine lebensbedrohliche Kopfverletzung fest und operierten den Mann, doch er starb am Mittwoch. Die Polizei vermutet derzeit einen selbstverschuldeten Sturz als Ursache. Nach ersten Erkenntnissen schließen die Beamten aus, dass andere Menschen am Tod des Mannes Schuld sein könnten.

