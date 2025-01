Merz und Söder treffen sich zum Weißwurstfrühstück in Brilon

Vor Wahlen gehen Politiker gern ungewöhnliche Wege. Die Vorsitzenden von CDU und CSU treffen sich nun im Sauerland. Es gibt Weißwürste und Wahlkampf - und eine Demonstration.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder treffen sich heute zum Weißwurstessen im Sauerland, der Heimat des CDU-Vorsitzenden. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr, die beiden Parteichefs wollen bei einem Weißwurstfrühstück - einer alten bayerischen Tradition - miteinander reden.

Söder will anschließend gegen 11.00 Uhr eine Rede halten, Merz gegen 12.00 Uhr. Zeitgleich soll auf dem Briloner Marktplatz eine Demonstration unter dem Motto „Vielfalt statt Weißwurst - gegen menschenfeindliche und rückständige Politik“ stattfinden, zu der ein Bündnis politisch interessierter Menschen aufgerufen hat.

Söder hatte im September zugunsten von Friedrich Merz auf die Kanzlerkandidatur der Union verzichtet, nachdem er zuvor damit geliebäugelt hatte. Das Treffen in Brilon erinnert zumindest entfernt an das legendäre Wolfratshauser Frühstück von 2002. Damals hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel CSU-Chef Edmund Stoiber in dessen Haus in Wolfratshausen die Kanzlerkandidatur der Union überlassen.

© dpa-infocom, dpa:250119-930-348493/1