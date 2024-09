Merz rechnet mit baldiger Entscheidung in K-Frage der Union

CDU-Chef Merz und sein CSU-Kollege Söder wollen die Entscheidung über die K-Frage der Union im Spätsommer treffen. Der ist bald zu Ende. Merz betont, die Gremien würden einbezogen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat eine baldige Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl angekündigt. Auf die Frage, ob seine Entscheidung in diesem Zusammenhang gefallen sei, sagte der CDU-Vorsitzende in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ nur knapp: „Bald.“ Die Union zögere bei der Frage nach der Kanzlerkandidatur nicht. „Sondern wir haben einen festen Fahrplan. Und an diesen Fahrplan werden wir uns halten“, fügte Merz hinzu.

CSU-Chef Markus Söder und er „werden einen Vorschlag machen, und dann werden sich die Parteivorstände von CDU und CSU damit beschäftigen“, sagte Merz. „Das ist der Fahrplan, den wir immer hatten. Und ganz einfach: Den halten wir ein.“

