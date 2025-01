Mercedes-AMG mit Sommerreifen rast in Garage und verursacht Trümmerfeld in Oberfranken

Ein Mercedes-AMG mit Sommerreifen rast gegen eine Garage, fliegende Trümmer zerstören weitere Autos und eine Hausfassade. Ein Bild der Zerstörung bot sich in der Nacht auf Montag nach einem Unfall in Oberfranken.









Ein 25-Jähriger war in Oberkotzau (Landkreis Hof) mit einem Mercedes-AMG unterwegs, schildert die Polizei den Vorfall auf Nachfrage. Zeugen berichteten, der Fahrer habe in einer Linkskurve stark beschleunigt, die Geschwindigkeit sei nach derzeitigem Stand „überhöht“ gewesen. Im Nachhinein habe sich auch herausgestellt, dass das Auto noch Sommerreifen hatte. Der Mercedes ist nach rechts von der Straße abgekommen und in einer Garage eingeschlagen.





Garage musste abgerissen werden





Nach dem Unfall bot sich ein Bild der Zerstörung: Die Garage wurde laut Polizei so stark beschädigt, dass sie einzustürzen drohte und von der Straßenmeisterei abgerissen werden musste. Auch ein Auto darin wurde verschoben und beschädigt. Der Fahrer habe zudem eine Laterne umgerissen, die daraufhin entfernt werden musste. Mauerbrocken seien durch die Gegend geflogen und hätten ein weiteres Auto und die Fassade eines angrenzenden Hauses beschädigt.



Am Auto sei Totalschaden in Höhe von etwa 180.000 Euro entstanden. Insgesamt geht die Polizei derzeit von einem Schaden in Höhe von etwa 220.000 Euro aus. Der 25-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer hatten Glück: Beide wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Gegen den Fahrer werde nun ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.