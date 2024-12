Sie schleusten rund 2000 Personen und erhielten dafür schätzungsweise vier Millionen Euro: Der Bundespolizeidirektion München, der Landespolizeidirektion Oberösterreich und dem Bundeskriminalamt Wien gelang es nun gemeinsam eine international zusammenarbeitende Schleuserbande zu zerschlagen – wie das klappte und was sie über das Vorgehen der Gruppe erfahren haben, stellten die Beamten am Montag bei einer Pressekonferenz in Passau vor.