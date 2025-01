Menschen lassen Ballons für Aschaffenburger Opfer steigen

Nach dem tödlichen Angriff in Aschaffenburg - Luftballons steigen in den Aschaffenburger Himmel. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach der Bluttat in Aschaffenburg erinnern Menschen an die Opfer - mit einer Aktion in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Eine Woche nach der Messerattacke in Aschaffenburg mit zwei Toten haben mehrere Dutzend Menschen zum Gedenken an die Opfer Luftballons steigen lassen. Sie kamen dazu am Rande des Parks Schöntal zusammen.

Dort hatte am 22. Januar ein mutmaßlich psychisch kranker Flüchtling aus Afghanistan auf Kinder und Passanten eingestochen. Ein zweijähriger Junge marokkanischer Herkunft und ein Deutscher (41) starben. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

