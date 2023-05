Feuerwehr - Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Mensch ist nach einem Brand in einer Wohnung in Memmingen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, barg die Feuerwehr das Opfer am Samstagabend beim Löschen. Zwei weitere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr evakuierten zwei weitere Hausbewohner, die aber unverletzt blieben. Ein Zimmer in der Wohnung brannte komplett aus.

© dpa-infocom, dpa:230507-99-595790/2